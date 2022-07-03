«Нам нужен режиссер»: старейший артист Ленкома Збруев рассказал о беде в театре

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Внутри коллектива Ленкома Марка Захарова есть люди, которые мешают театру изнутри, заявил Збруев.

Сейчас ситуация в Ленкоме непростая, театр продолжает работу, и одновременно с этим идет суд по иску актрисы Александры Захаровой, дочери легендарного режиссера Марка Захарова, за авторские права на спектакли ее отца. О закулисной жизни рассказал отдавший театру более 60 лет жизни народный артист РСФСР Александр Збруев.

По его словам, в жизни актеров больше счастливых моментов, чем плохих, всегда происходит поиск равновесия. Он порассуждал о режиссерах, возглавлявших театр в разное время: с уходом гениального режиссера Анатолия Эфроса, которого вынудили оставить пост, театр пришел в полный упадок.

«Когда не стало Марка Захарова, который в течение 46 лет строил свой театр, многие из артистов не понимали, как дальше жить. Нам не нужен какой-то варяг, назначенный сверху, нам нужен режиссер, который бы устроил труппу. Но такого нет», — цитирует Збруева KP.RU.

Сейчас Ленком находится в новой ситуации, когда его возглавляет директор «с расширенными полномочиями» Марк Варшавер. Збруев отмечает, что директор коллектива никого не оставляет в беде и работа продолжается параллельно с поиском режиссера равного Эфросу или Захарову. По словам актера, коллектив устраивает такое положение дел, однако есть несогласные внутри труппы.

«Бывает так, что человек замыкается на прошлом, когда ему было хорошо. Те кто привык к особому положению, которое создал для них Марк Захаров, которые имели все, они этого положения лишились. Но те артисты, которые не работали при Захарове по много лет или играли только в танцевальных, массовых сценах, сегодня играют роли, в которых могут проявить себя», — говорит Збруев.

По его словам, если бы появился режиссер, который способен дать театру новый импульс, то это было бы прекрасно, но такого пока нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актрису Александру Захарову не пришли поддержать в Тверской суд ее коллеги по «Ленкому».