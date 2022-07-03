Кричал, моля о помощи: в Сочи чудом спасли ребенка, унесенного в море волной

Фото, видео: www.globallookpress.com / Günter Flegar; Telegram / ЧП Сочи

Малыш, как и все подростки, отдыхал на курорте с родителями. В какой-то момент он пропал из виду, слышны были только отчаянные возгласы, пронзавшие душу.

Спасатель вытащил из сильного течения в море ребенка, которого унесло сильным потоком за линию волнолома. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Как рассказали очевидцы, отец с ребенком играли возле берега, но в какой-то момент ребенка на надувном круге резко начало уносить в открытое море сильным течением. Малыш стал пронзительно кричать, и на пирсе мгновенно появился отреагировавший на мольбы о помощи спасатель. Вместе с отцом мальчика они бросились на помощь утопающему. К счастью, трагедии удалось избежать. Родители и ребенок отделались сильным испугом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Египте на туристку напала акула в море, откусила ей руку и ногу, от чего пострадавшая скончалась в больнице. Через некоторое время еще одна женщина погибла в результате нападения акулы в Хургаде, сообщили в министерстве окружающей среды Египта.