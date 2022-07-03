Военкор «Известий» показал последствия очередного обстрела Донецка со стороны националистов

Фото, видео: 5-tv.ru

Украинские боевики продолжают атаковать жилые кварталы. Судьбы мирных граждан их мало волнуют.

Украинские националисты обстреляли Калининский район Донецка. Об этом сообщил военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

Ранее один из мощнейших обстрелов Донецка за восемь лет произошел 13 июня. Тогда погибли женщина с ребенком и был нанесен ущерб инфраструктуре региона.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал об уничтожении базы ВСУ российской авиацией.