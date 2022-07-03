Оперный певец Юрий Григорьев умер в Москве

Фото: © Официальный сайт Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского

Точная причина случившегося пока не названа. Знаменитому артисту было 82 года.

Выдающийся оперный певец, профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского Юрий Григорьев скончался в Москве при невыясненных обстоятельствах. Выдающемуся музыканту и педагогу было 82 года.

Родные и близкие Григорьева не спешат называть точную причину трагедии так же, как и оглашать время и дату проведения церемонии прощания. Место похорон пока также неизвестно.

Юрий Григорьев родился 6 августа 1939 года. Певец имел звание Народного артиста РСФСР. Кроме того, он являлся солистом и худруком оперы Большого театра России.

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