Блюдо ресторанного уровня: рецепт идеального мунга от шефа Емельяненко

Фото, видео: YouTube / Шеф-повар Василий Емельяненко

Обычно серо-зеленая фасоль не очень аппетитно сервируется, отчего ее все «боятся». Но так ли все сложно с ней на самом деле?

Как приготовить бобы маш или, как еще их называют — мунг, рассказал шеф-повар Василий Емельяненко. Не все знают, чем привлекательна «примитивная» серо-зеленая фасоль, но любителям экспериментов обязательно понравится!

Ингредиенты

Кабачок — 1 шт.

Луковица — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Масло растительное

Маш — 100 гр.

Соль по вкусу.

Куриный бульон\вода.

Чеснок — 2 зубчика.

Имбирь — 6 слайсов.

Помидор — ½ шт.

Курина грудка — 1 шт.

Соус терияки — 2 чайные ложки.

Сливочное масло.

Способ приготовления

Небольшое количество бобов залить куриным бульоном на сантиметр выше маша. Можно использовать обычную воду, но тогда придется добавлять мясные вкусы. Поставить на огонь. Варить около 30 минут — важно довести бобы до состояния, когда они станут мягкими, но не разварятся в кашу и уровень бобов в кастрюле станет вровень с жидкостью. Если бобы недостаточно мягкие, то в процессе варки, советует шеф, можно подливать оставшийся бульон или воду.

Пока варится маш, можно приготовить заправку, для этого нужно нарезать морковь мелким кубиком, влить в сковороду небольшое количество растительного масла, и поставить на огонь с порезанной морковью. Когда закипел маш, посолить бульон. Порезать кубиками луковицу и половину от нее заложить в сковороду с морковью, и немного чеснока, а также несколько слайсов имбиря, помешивая. После того как морковь с луком приобрела нужный цвет и вкус, добавить его в кастрюлю с машем. Оставить сковороду на огне.

Затем в хорошо разогретую сковороду добавить нарезанный кубиком кабачок и зубчик чеснока, если масла недостаточно, влить в сковороду каплю растительного масла, припустить три секунды сверху кабачки горелкой для вкуса.

Когда маш сварился, добавить две чайные ложки соуса терияки и кусочек сливочного масла, затем добавить в кастрюлю с бобами кабачки и посолить и отставить, чтобы маш напитывался вкусами.

Добавить на сковороду немного масла, хорошо разогреть и положить жариться куриную грудку, когда она поджарилась с одной стороны, перевернуть на другую, поджарить немного сверху горелкой, затем переложить на фольгу, когда она поджарилась с двух сторон, обильно посывать специями и сделать из фольги лодочку, затем в разгоретую на 160 градусов духовку положить фольгу с грудкой на 5 минут.

Положить маш с овощами в глубокую посуду, разрезать готовую грудку на кусочки и выложить сверху на бобы, украсить зелень. Приятного аппетита!

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