Reuters: в Турции задержали российское грузовое судно с зерном

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По данным иностранных СМИ, танкер мог перевозить «украинские злаковые», за что якобы и был остановлен.

В Турции задержали российское судно, якобы перевозившее украинское зерно, передает агентство Reuters. Известно, что ранее Киев обратился к Анкаре с просьбой об аресте сухогруза. В украинском МИДе заявили, что на танкере может находиться более четырех тысяч тонн зерна из Бердянска.

Текущую ситуацию прокомментировал посол Украины в Турции Василий Боднар.

«Мы полностью сотрудничаем с Турцией. В настоящее время судно стоит у входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции», — приводит его слова ТАСС.

Власти Незалежной неоднократно обвиняли Россию в краже зерна, но все это не было подтверждено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков всякий раз подчеркивал, что украинская сторона в желании манипулировать общественным мнением готова на любые провокации и ложь. Особенно, учитывая ее печальное положение в связи с проводимой спецоперацией.

Ранее 5-tv.ru писал о просьбе Украины задержать грузовое судно с флагом России.