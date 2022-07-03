Деньги дает и ни о чем не просит: кто содержит излечившуюся от зависимости Борисову

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Таинственный поклонник щедро одаривает телеведущую, но при этом от встреч с ней умышленно отказывается.

Излечившаяся от страшной зависимости Дана Борисова призналась, что ее содержит мужчина из Германии. В эфире шоу «Поясни за» с Гогеном Солнцевым звезда отметила, что ее богатый покровитель ничего не требует взамен. Просто любит ее такой, какая есть.

«У меня есть прекрасный кавалер из Германии, Вальдемар, который помогает мне уже десять лет. На майские он подарил шикарную поездку мне, Полиночке и нашей собаке. А сейчас вот смска пришла, 17 тысяч, недурно!» — рассказала телеведущая.

Солнцева удивил подобный поворот событий, и он не упустил возможности поинтересоваться пикантными подробностями отношений Борисовой и таинственного кавалера. В частности, он задал вопрос об интиме.

«Просто он чрезвычайно щедрый человек, он поклонник и очень сильно симпатизирует. Для него это не в напряг», — заявила Дана.

В заключение Борисова отметила, что по приезде в Москву, Вальдемар не соизволил даже позвонить ей. Теледиву такие ненавязчивые отношения совсем не обижают.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении Гогена Солнцева в отношении Даны Борисовой.