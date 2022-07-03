Премьер Японии: G7 планирует вдвое снизить цены на российскую нефть

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Страны-участницы саммита хотят создать механизм, который сделает невозможным покупку российской нефти по цене, выше установленной. Реально ли это?

Страны-участницы «Большой семерки» намереваются снизить стоимость на российскую нефть вдвое. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«Ожидается, что потолок цены на нефть из России будет установлен на уровне в половину от ее нынешней цены», — цитирует его агентство Kyodo News.

Также премьер сообщил, что планируется создать механизм, который будет регулировать потребительский рынок: покупка российской нефти по цене выше установленной станет невозможна, уверен иностранный политик. Кисида уточнил, что нельзя оставлять без внимания «разрушающиеся в настоящее время основы порядка».

Однако давно стало ясно, что нефтяной мир никогда не будет прежним. Рынок углеводородов, как и экономика по всей Земле, претерпевает тектонические изменения. Президент РФ Владимир Путин еще полтора месяца назад прямо заявлял: отказ от российской нефти — «это экономическое самоубийство Европы». Вот только признать это иностранцы или не хотят, или попросту боятся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что указом о специальных экономических мерах в отношении месторождений «Сахалина-2» президент России Владимир Путин поставил ряд компаний в неловкое положение.