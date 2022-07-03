Чувствуют жертв? Ихтиолог объяснил причины нападения акул на туристов в Египте

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Weberberger; 5-tv.ru

За последние три дня на курорте в Хургаде погибли две женщины. Власти региона предупреждают о возросшей агрессии морских обитателей.

В Египте участились случаи нападения акул на людей. В минувшую пятницу на курорте в Хургаде скончались две женщины. Одной агрессивная морская обитательница оторвала конечности — довезти до больницы ее просто не успели. Вторую почти так же разорвали на части. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru ихтиолог Дмитрий Аршавский рассказал, с чем связаны инциденты и как обезопасить себя на отдыхе.

«Если акуле подворачивается то, что можно съесть, она съест. Нападения происходят там, где много людей. Там, где менее многолюдно нападения происходят редко. Привлекают ее колебания воды, создаваемые купальщиками. Еще одна причина заключается в дайверах, которые прикармливают рыбу, чтобы на нее посмотреть. Третий фактор заключается в том, что акула может находиться не только в открытом океане. Это миф, она может приближаться к побережью и нападать на небольшой глубине», — прокомментировал специалист.

Также Аршавский считает, что нападения в Хургаде просто неудачные совпадения, поскольку в целом нападения акулы на человека происходят нечасто. В целях безопасности, лучше не заходить в море, имея раны на теле, так как это может послужить сигналом для акульей атаки.

Ранее 5-tv.ru писал о гибели еще одной женщины при нападении акулы.