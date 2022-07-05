Психолог рекомендовала девушкам, чьи мужчины не хотят жениться, сделать «это»

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Неуверенного мужчину можно «растормошить», выведя его на открытый диалог.

Если ваш партнер в отношениях категорически отрицает возможность брака, попросту не хочет брать в жены, создать с вами семью, то стоит подумать, есть ли смысл вообще иметь отношения с таким мужчиной. Семейный психолог Татьяна Журавлева дала совет девушкам, которые не знают, что делать, если мужчина не хочет жениться.

По ее словам, брак для женщины означает то, что ее выбрали и мужчина готов взять ответственность за создание семьи. Поэтому, если вы действительно хотите связать свою жизнь узами брака с конкретным мужчиной, то для начала нужно понять причину, почему он отказывается официально регистрировать отношения.

В первом случае мужчина может быть в чем-то не уверен или не готов в текущий момент взять ответственность за семью. Во втором случае мужчина просто не хочет жениться.

Чтобы разрешить ситуацию с мужчиной из первой категории, то можно вывести его на открытый диалог, здесь помогут только переговоры. Вам нужно выяснить причины с помощью переговоров, основанных на базовых вопросах: «Почему?», «Когда?», «А что мешает?», «Чего ты боишься?», «Что хочешь?».

«А вот если он не хочет, то тут самым верным решением будет выйти из таких отношений. Ничего хорошего не выйдет, даже если вы поженитесь. Уважайте себя и своего партнера», — цитирует психолога news.ru.

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