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Вкусное мороженое можно назвать полезным лакомством лишь условно. В каких случаях оно вредит?

Фруктовый лед принято считать более полезным, чем обычное мороженное, однако врач-терапевт Татьяна Романенко считает, что это лакомство можно назвать полезным лишь условно.

Этот десерт подойдет тем людям, которые страдают непереносимостью лактозы и вынуждены отказаться от мороженого с содержанием молока, однако извлечь достаточное количество витаминов и полезных веществ из фруктового льда нельзя.

«Производителеи используют армотизаторы и различные красители, настоящего фруктового сока, там, как правило, нет, зато есть множество химических добавок», — цитирует Романенко Газета.ру.

Если есть фруктовый лед нечасто, а эпизодически, то вреда для здоровых людей это не принесет, а вот людям, страдающим некоторыми хроническими заболеваниями лучше от подобного лакомства отказаться вовсе.

По словам врача, фруктовый лед высоко калориен, при его употреблении возрастает риск кариеса, развития простудных заболеваний верхних дыхательных путей. Также его нельзя есть людям с нарушениями углеводного обмена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врачи предупредили: злоупотреблять мороженым не стоит, потому что переедание этого десерта может привести к болезням сердечно-сосудистой системы, набору лишнего веса.