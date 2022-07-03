Еще одна женщина погибла при нападении акулы в египетской Хургаде

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michele Westmorland / DanitaDeli; Instagram* / _vkovaleva_

Министерство окружающей среды страны принесло соболезнования семьям трагически скончавшихся. Последний инцидент произошел в минувшую пятницу.

Еще одна женщина погибла в результате нападения акулы в Хургаде. Об этом сообщили в министерстве окружающей среды Египта. Также об инциденте рассказала одна из отдыхающих, опубликовав видео в соцсетях.

«Нельзя даже ноги полоскать. Нам вчера сказали то, что акулы не только на глубине. Могут схватить за щиколотку», — говорит автор видео.

На кадрах заметно, что морской берег огорожен сигнальными лентами, запрещающими проход к воде.

Министр охраны окружающей среды Ясмин Фуад сделал официальное заявление в связи с трагическими инцидентами. По его словам, две женщины занимались плаванием, когда на них напала морская обитательница. Сейчас рабочая группа пытается разобраться в причинах произошедшего. В ведомстве принесли извинения за случившееся и выразили соболезнования семьям погибших.

До этого, в пятницу, 1 июля, хищное морское животное откусило одной из туристок руку и ногу. Отдыхающая получила ранения несовместимые с жизнью. Пляжи были открыты для все желающих даже спустя несколько часов после инцидента.

Генконсульство России в Хургаде, в свою очередь, предупредило граждан РФ о смертельной опасности отдыха на курортах Египта.

«Вниманию российских граждан, находящихся в Хургаде! Просим <…> при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание, дайвинг и рыбалку в открытом море и у побережья, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал о нападении акулы в Хургаде.

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