На Юго-Востоке Москвы изуродованный труп мужчины обнаружили в багажнике авто

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Правоохранительные органы нашли обезображенное тело в автомобиле.

Смерть приходит неожиданно, даже, когда ты ее ожидаешь. Неизвестно, ждал ли ее герой этой истории, но костлявая подкралась к нему незаметно.

Есть у старухи с косой и еще одно качество. Незваная гостья является к нам в различных образах, причем в таких, которых мы меньше всего ожидаем.

Как правило, все заканчивается «полетом всей жизни перед глазами», а что находится за гранью, никто не знает. В случае, который произошел в Москве, смерть мужчины шокировала даже служителей правопорядка. Эксклюзивные данные оказались в руках журналистов 5-tv.ru.

Место действия — Юго-Восток Москвы. На одной из столичных парковок внимание прохожих привлек одиноко стоящий тонированный автомобиль.

Когда правоохранительные органы прибыли на место для проверки, их ждал жуткий "сюрприз". В багажнике легковушки был обнаружен гнилой мужской труп.

Тело настолько изуродовано, что детально установить причину смерти возможно будет только после вскрытия. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее 5-tv.ru писал о загадочном убийстве бизнесмена Паланта.