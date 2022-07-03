Вирусологи предупредили о смертельной опасности использования бумажных денег

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Некоторые бактерии обладают резистентностью к антибиотикам и наиболее опасны для людей. Какие их них «приживаются» на купюрах?

Использование бумажных денег не так безопасно, как может показаться. На купюрах часто обитают бактерии и вирусы, которые могут спровоцировать развитие тяжелых болезней. Речь идет, в частности, о кишечной палочке, сальмонелле и стафилококке. Такое заявление сделал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков.

«Опасность зависит от того, побывали ли в руках инфицированного эти монеты, деньги. Не все инфекции могут распространяться таким образом. Долго живут и достаточно хорошо могут передавать различные бактериальные инфекции. Все остальные, например, вирусные, в существенно меньшей степени. Риск получить бактериальную инфекцию — реальный», — приводит слова эксперта URA.RU.

Также ученый отметил, что в нынешней реальности бактериальные инфекции безобидны для человека, ведь люди открыли прогрессивные антибиотики. Однако в некоторых случаях это так не работает, потому что некоторые бактерии обладают резистентностью к антибиотикам. Это могут быть разнообразные заболевания, включая кишечные палочки патогенной формы. Именно такие бактерии можно подцепить через монеты или банкноты.

«Из-за таких заражений рекомендовано периодически мыть руки особенно перед едой. И вообще человек постоянно неосознанно трет свои глаза, касается лица, рта, поэтому все то, к чему прикасаются руки, с большой вероятностью ему попадет в рот», — подытожил Волчков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про продукты, переносящие более 250 заболеваний.