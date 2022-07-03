Гоген Солнцев неоднозначно простился с умершей матерью: «Теперь мы оба свободны»

Фото, видео: Instagram* / solntcev

Печальная новость расстроила артиста, однако он отнесся к ней по-филосовски.

Скандальный шоумен Гоген Солнцев попрощался со скоропостижно скончавшейся матерью в соцсетях. Новость о смерти Людмилы Кравцовой появилась сегодня. У женщины начались осложнения после коронавируса, и та больше месяца пробыла в больнице. В ходе лечения потребовалось ампутировать ногу, но даже это не спасло Людмилу. Женщина, к несчастью, не смола побороть последствия болезни.

Печальная новость расстроила артиста, однако он отнесся к ней по-философски. В память о маме Гоген выложил совместное фото с родительницей и показал поклонникам видео, где весело проводит время с Кравцовой.

«Спасибо. И прощай. Теперь мы оба свободны», — написал Солнцев в своем микроблоге.

Как рассказала жена Гогена, 67-летняя бизнес-леди Екатерина Терешкович, шоумен не питал особо теплых чувств к маме. В то время как супруга переживала за состояние свекрови ее избранник отдыхал в Сочи, прекрасно осознавая положение родного человека. Это очень расстроило Екатерину, поэтому теперь возлюбленная Гогена не хочет общаться с мужем.

Не исключено, что загробный мир не пугает Гогена Солнцева. Как писал 5-tv.ru, он даже подарил место на кладбище своей жене.

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