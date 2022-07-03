Авиация РФ уничтожила базу ВСУ со 120 иностранными наемниками под Николаевом

Фото, видео: Минобороны РФ

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации по защите Донбасса на регулярном брифинге.

База иностранных наемников ВСУ была уничтожена силами российской воздушно-космической авиации (ВКС) под Николаевом. Украинская армия потеряла в населенном пункте 120 боевиков. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на регулярном ведомственном брифинге.

«Ударом ВКС России по базе иностранных наемников на северной окраине города Николаев уничтожено до 120 солдат удачи», — заявил он.

По данным офицера, ВКС РФ за минувшие сутки ликвидировали более сотни украинских боевиков и 15 единиц техники под Харьковом. В районе Марьинки Донецкой Народной Республики (ДНР) украинская механизированная бригада потеряла более 60 процентов личного состава и техники. Конашенков отметил, что оставшиеся в населенном пункте боевики деморализованы и отказываются продолжать бой.

Множество военнослужащих ВСУ побросали места дислокации и скрылись после сокрушительных ударов ВС РФ. В подразделении пятого штурмового полка первой отдельной бригады президента Украины потери составили 18 человек. Они были настигнуты под населенного пункта Спорный. По словам Конашенкова, двое сдались в плен, остальные «разбежались».

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля. Незадолго до этого ВСУ возобновили артиллерийские удары по границам ДНР и Луганской (ЛНР) народных республик. Президент РФ Владимир Путин ответил на призыв лидеров Донбасса о помощи и заявил о признании суверенитета их территорий, после чего ВС РФ присоединились к ополченцам. Призывы к мирному урегулированию конфликта Киев проигнорировал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина нанесла преднамеренные удары «Точками-У» и начиненными взрывчаткой беспилотниками по Белгороду и Курску.