«Обожаю тебя»: молодой поклонник Волочковой показал свое лицо и признался в любви

Молодой ухажер Волочковой показал свое лицо и признался балерине в любви

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

На новом фото звезда балета с нежностью обнимает светловолосого поклонника за плечо и выглядит весьма одухотворенно.

Новый молодой поклонник российской балерины Анастасии Волочковой раскрыл свою личность. Им оказался обаятельный блондин и общественный деятель Вадим Стукалов. Он показал подписчикам совместный снимок с танцовщицей. Под публикацией молодой парень признался в чувствах известной балерине и пообещал некий сюрприз в Коломне.

«Каждый мой приезд к Насте такой теплый и радушный. Обожаю тебя всем сердцем! Готовим сюрприз в Коломне!» – подписал он фотографию.

На фото видно, что звезда нежно и романтично обнимает красивого юношу за плечо, а на столе рядом с ними лежат пустые тарелки со столовыми приборами. Судя по яйцам на блюдце, новоиспеченная парочка собралась завтракать. Возможно, юноша посетил танцовщицу перед утренней трапезой или, может быть, остался на ночь. Подробности их отношений пока не разглашаются обеими сторонами, поэтому любопытным поклонникам остается только гадать.

Instagram * / volochkova_art

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Волочкову «унизили» за вульгарные позы и откровенный наряд.

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