Пережившему избиение сыну Стаса Пьехи сделали операцию

Фото: Instagram* / wolfieha

Бывшая певца сообщила тревожную новость и рассказала о состоянии мальчика.

Сыну певца Станислава Пьехи Петру потребовалась операция. О хирургическом вмешательстве сообщила бывшая супруга артиста Наталия Горчакова. Она опубликовала в своем микроблоге фото из Детской Городской Больницы № 22, однако не стала вдаваться в подробности случившегося. Свой пост прокомментировала коротко: «Госпитализирован и прооперирован».

На вопросы журналистов Горчакова ответила неохотно, однако подчеркнула, что жизни и здоровью Петра сейчас ничто не угрожает. Мальчик идет на поправку, и о его состоянии она обещала рассказать позже, когда оправится от пережитого потрясения.

«С ним все хорошо. Больше я ничего не могу сказать, сейчас нет времени и сил. Постараюсь завтра рассказать подробности, следите за соцсетям», — цитирует ее KP.RU.

Фото: Instagram * / knyaginya

Как известно, в прошлом году Петр оказался в центре скандала, который обсуждала вся страна. Соседка звездной семьи, супруга тренера Владислава Бездородова, напала на ребенка, так как он испортил надувной бассейн на ее участке. Врачи диагностировали у сына Пьехи сотрясение мозга и многочисленные ушибы, ему потребовались медобследование и помощь психологов.

Досталось тогда не только Петру, но и его бабушке. Когда разъяренная соседка пришла разбираться и бросилась на парнишку, за него попуталась затупиться бабушка, за что получила несколько ударов. Только дядя ребенка сумел оттащить обидчицу от ее жертв. Много позже она принесла публичные извинения пострадавшей семье, хотя и подчеркнула, что Петя не раз проказничал и приобщал к вандализму других детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Стас Пьеха и Наталия Горчакова конфликтуют из-за разных взглядов на воспитание общего сына.

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