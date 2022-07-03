Они лежали на кладбище: жуткие детали исчезновения пятилетней девочки в Приморье

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

В настоящее время с малышкой все хорошо: полицейские нашли ее живой и здоровой. До этого предполагалось, что ребенка увел сидевший насильник.

Известны новые подробности пропажи пятилетней девочки из села Новосысоевка Приморского края. Ребенок исчез во дворе своего дома, мама обнаружила пропажу вечером. Несчастная Анна обратилась к полицейским за помощью, после чего те незамедлительно начали поиски малышки.

Больше всего пугало то, что девочку мог увезти с собой 49-летний знакомый, который судим за изнасилование. Мужчина знал детей Анны, которых, к слову пятеро. Сама многодетная мама состоит на учете в ОУУП и ПДН за неисполнение своих обязанностей по воспитанию подопечных.

Сейчас девочку нашли, с ней все хорошо. Однако ее пропажа стала очень стрессовым событием для мамы. Как Анна рассказала 5-tv.ru, по деревне ходили различные слухи по поводу исчезновения ребенка.

«На кладбище фантики нашли карамельные, она любит карамельки. Вот там я лично сама видела заколку, конфетки. Матрасик детский, это ночью было. И заколка ее, я ей покупала эти заколочки», — с испугом рассказала женщина.

При этом некоторые жители поселка утверждали, что видели одинокую девочку, гулящую по ночной улице. Некоторые обитатели села наблюдали, как мужчина нес ребенка на плечах. Эту теорию подтверждает то, что полицейские собаки потеряли след при поисках девочки на автобусной остановке, где насильник мог взять ее на руки. Как раз в силу возраста девочка не могла ходить слишком много.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пятилетнюю девочку объявили в розыск в Астраханской области.