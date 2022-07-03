Украинские боевики обстреляли из минометов курский поселок Теткино

Фото: Telegram / gubernator_46

Губернатор региона Роман Старовойт опубликовал фото последствий атаки со сторогны ВСУ.

Поселок Теткино в Курской области подвергся минометному обстрелу со стороны украинской армии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Глава региона рассказал о последствиях атаки и разрушениях, прикрепив к посту снимки с места.

«Очередной минометный обстрел в поселке Теткино. Основной удар пришелся на территорию рядом с сахарным заводом. Предварительно зафиксировали повреждения кровли, окон и фасадов на нескольких домах. Пострадавших нет. Наши военные подавили атаку противника ответным огнем», — написал Старовойт.

В прошлый раз населенный пункт пострадал от ударов ВСУ 1 июля. Снаряды попали в огороды и повредили дома. Губернатор отмечал, что обошлось без пострадавших и сейчас идет работа по оценке степени ущерба. Он также пообещал, что власти помогут всем мирным жителям, чье хозяйство пострадало.

Минувшей ночью ВСУ нанесли преднамеренные удары по российским городам. Баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» были атакованы жилые кварталы Белгорода и Курска. Системы ПВО перехватили снаряды и начиненные взрывчаткой дроны в воздухе. В Курской области, по сообщениям Старовойта, прежде обстрелам были подвержено село Гордеевка.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля. Ей предшествовало очередное обострение на границах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и ряд артиллерийских ударов со стороны ВСУ. Президент РФ Владимир Путин ответил на призыв о помощи и заявил о признании суверенитета территорий Донбасса и присоединении ВС РФ к ополченцам. Призывы к мирному урегулированию конфликта Киев проигнорировал.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры работы ПВО над Белгородом.