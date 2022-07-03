Губернатор Гладков заявил о четверых погибших после обстрела Белгорода

Фото, видео: Telegram / Настоящий Гладков

Ночью российский регион атаковали с украинской стороны. В числе пострадавших, но чудом уцелевших есть ребенок.

В Белгороде ночью сработала система ПВО. Последнюю информацию об этом предоставил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате атаки со стороны украины пострадали 11 многоквартирных домов. Еще 39 частных домов были повреждены, один из которых загорелся.

«Четыре человека ранено. Один из них ребенок. Их жизни, по докладу министра здравоохранения, ничего не угрожает. Если будет необходимость — отправим в Москву. <…> По 500 тысяч рублей выплатим раненым из областного бюджета и отправим в санаторий по их желанию. Четыре человека погибло. Один из них гражданин ФР, трое — граждане Украины», — сказал чиновник в видеообращении, опубликованном в личном Telegram-канале.

Гладков подчеркнул, что правительство Незалежной умышленно убивает своих граждан в России и это демонстрирует верх цинизма, которого только можно было достигнуть.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о последствиях вопиющего инцидента в Белгороде.