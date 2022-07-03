Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской народной республики Сегодня, 12:43 Виктория Андреева 248 248 Глава Минобороны Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

Российские военные при участии бойцов Народной милиции ЛНР смогли избавить регион от бандитов и националистов.