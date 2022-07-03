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Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской народной республики

Виктория Андреева 248

Глава Минобороны Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской народной республики

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

Российские военные при участии бойцов Народной милиции ЛНР смогли избавить регион от бандитов и националистов.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики (ЛНР), передает РИА Новости. Российские военные при участии бойцов Народной милиции ЛНР смогли избавить регион от бандитов и националистов.

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