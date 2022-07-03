Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской народной республики
Глава Минобороны Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР
Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин
Российские военные при участии бойцов Народной милиции ЛНР смогли избавить регион от бандитов и националистов.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики (ЛНР), передает РИА Новости. Российские военные при участии бойцов Народной милиции ЛНР смогли избавить регион от бандитов и националистов.