Сидевший насильник увел пятилетнюю девочку у нерадивой матери в Приморском крае

Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

Малышка ранее никогда не сбегала, поэтому ее исчезновение переполошило всю округу.

Пятилетняя девочка из села Новосысоевка Приморского края пропала во дворе своего дома. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Арсеньевский» Приморский край.

Как удалось выяснить 5-tv.ru, несчастная мама обратилась в полицию, после чего правоохранительные органы незамедлительно взялись за поиски ребенка. Ранее девочка никогда не сбегала, поэтому ее исчезновение перепугало округу до ужаса. А в особенности тот факт, что ребенка увел 49-летний знакомый семьи, который, как оказалось, был судим за изнасилование. Мужчина иногда играл с детьми мамы пропавшей. Их, кстати, в семье пятеро.

Также стоит отметить, что мать девочки Анна стоит на учете в ОУУП и ПДН за неисполнение своих обязанностей по воспитанию подопечных. Еще она не раз привлекалась к административной ответственности из-за того, что ее старшая дочь регулярно прогуливала занятия.

Полиция до сих пор проводит поисковые операции, однако местонахождение девочки неизвестно. Возбуждено уголовное дело по статье убийство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пятилетнюю девочку объявили в розыск в Астраханской области.