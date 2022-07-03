В лисичанском котле военные заблокировали всю группировку ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм; Минобороны РФ

Лисичанск — последний населенный пункт, который ЛНР нужно было вернуть для полного освобождения.

Российские войска и служащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) замкнули кольцо окружения группировки украинских националистов, которые удерживали Лисичанск накануне освобождения. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Перед тем как изолировать боевиков ВСУ, военные российской группировки «Центр» под руководством генерал-полковника Александра Лапина взяли под контроль населенные пункты Верхнекаменка, Золотаревка и Белогоровка. Далее их путь проследовал через реку Северный Донец. Там к бойцам присоединились соратники из Южной группировки под командованием генерала армии Сергея Суровкина. Совместными силами военные заблокировали оставшихся националистов в «котле».

«Российские войска и подразделения ЛНР ведут бои внутри Лисичанска, завершая разгром окруженного противника. В течение вчерашнего дня в окрестностях города освобождены населенные пункты Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора», — сообщил Конашенков.

На освобождении Лисичанска всю неделю были сконцентрированы основные силы союзных войск. По данным Минобороны, только за последние двое суток в здесь сдались в плен 38 украинских военнослужащих. Большинство из них, подчеркнул Конашенков, местные жители, которых насильно мобилизовали и отправили воевать в рядах ВСУ.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля. О подключении Москвы к ополченцам Донецкой народной республики (ДНР) и ЛНР сообщил президент России Владимир Путин после ряда артиллерийских обстрелов Донбасса со стороны ВСУ. Он заявил о признании суверенитета атакованных территорий назвал целями операции денацификацию и демилитаризацию киевского режима. Призывы к мирному урегулированию конфликта Украина проигнорировала.

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