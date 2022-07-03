Минобороны: Киев нанес преднамеренные удары «Точками-У» по Белгороду и Курску

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ

Все три кассетные ракеты, по данным ведомства, были уничтожены в воздухе российскими средствами ПВО. Курск был атакован начиненными взрывчаткой беспилотниками.

ВСУ нанесли преднамеренные удары по российским городам. Атака баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» была произведена минувшей ночью по жилым кварталам Белгорода и Курска. Об этом сообщили представители Минобороны России.

По данным ведомства, все три ракеты «Точка-У», запущенные украинской стороной, были перехвачены и уничтожены российскими средствами ПВО. Однако обломки одной из них все же упали на жилой лом в Белгороде. Беспилотники ВСУ также были ликвидированы системами ПВО еще на подлете к Курску. Оба были начинены взрывчаткой.

Белгородская область не впервые подвергается атакам со стороны националистов. Глава региона Вячеслав Гладков регулярно оповещает жителей о новых разрушениях в приграничных с Украиной районах и возбужденных уголовных делах. В нескольких населенных пунктах погибли и были ранены мирные жители. Гражданам напоминают о высоком уровне террористической опасности в области.

В Курской области, по сообщениям губернатора Романа Старовойта, обстрелам были подвержены поселки Теткино, село Гордеевка. в Брянской области был сбит украинский беспилотник, пытавшийся нанести удар по селу Случевск Погарского района.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля. Ей предшествовало очередное обострение на границах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и ряд артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ. Главы территорий Донбасса обратились к Москве за помощью, после чего президент РФ Владимир Путин заявил о признании их суверенитета и присоединении ВС РФ к ополченцам. Призывы к мирному урегулированию конфликта Киев проигнорировал.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры работы ПВО над Белгородом.