«Чуть не оторвал»: в сети высмеяли мощное рукопожатие Джонсона с новозеландским премьером

Фото, видео: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley; Telegram / Кровавая барыня

Британский политик буквально вцепился в свою гостью и долго тряс ее, чтобы фотографы успели запечатлеть непривычно страстное приветствие.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытался оторвать руку своей коллеге из Новой Зеландии Джасинде Ардерн. Именно так подумали свидетели их встречи на Даунинг-стрит. Прохладные манеры англичан известны во всем мире, являются уже некоей национальной визитной карточкой, но британский лидер своей экстравагантностью ставит славу соотечественников под сомнение.

Когда изящная Ардерн в женственном белом платье подошла к Джонсону, ее рука оказалась в тисках. Коллега крепко схватил ее и начал трясти, не забывая оборачиваться к фотографам, чтобы важный момент был как следует запечатлен. Попытки дамы высвободить кисть не увенчались успехом, она смирилась и стала просто дожидаться, когда же ее отпустят.

Спустя еще несколько секунд премьер Британии решил, что достаточно тепло поприветствовал гостью. Напряженные зрители выдохнули: дама цела, рука на месте, все улыбаются. Первый визит в Великобританию после пандемии коронавируса Ардерн запомнится как минимум одним неловким моментом. Джонсон по итогам встречи сказал, что для него прием новозеландского премьера стал «огромным удовольствием». Это, впрочем, было заметно.

«Чуть руку бедной не оторвал»,

«Жжет не по-детски»,

«Что еще от этого блондина ожидать?»

«Кажется, у Ардерн случилась истерика…» — пишут юзеры в сети.

Ранее, писал 5-tv.ru, посла Британии вызвали в МИД РФ из-за реплики Бориса Джонсона о президенте России Владимире Путине.