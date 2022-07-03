Букингемский дворец сократил обязанности Елизаветы II впервые за десять лет

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Слухи о болезнях и плохом состоянии здоровья королевы Великобритании продолжают плодиться. Неужели все настолько плохо?

Впервые за десять лет Букингемский дворец сократил некоторые обязанности, которые выполняла 96-летняя королева Великобритании Елизавета II. Об этом сообщили британские СМИ.

Известно, что по закону монаршая особа не может единолично править государством, но должна выполнять набор определенных функций, которые подразумевают официальное открытие парламента, назначение премьер-министра, государственные визиты и прием зарубежных лидеров.

Теперь эти обязанности будут описаны «более расплывчатыми формулировками», которые означают, что роль Елизаветы «включает в себя ряд парламентских и дипломатических обязанностей» и в том числе прием приезжающих к ней глав других стран.

Сын британской королевы принц Уэльский возложит на себя часть особо серьезных официальных королевских обязательств, а другие занятия, в частности открытие парламента, вообще были отменены. При этом сокращение обязанностей монарха не представляет собой «кардинальных» изменений, лишь скромное пост-юбилейное обновление, пишет Daily Mail.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Принц Гарри обманул Елизавету II при выборе имени для дочери.