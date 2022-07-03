Британский офицер выгнал на улицу беженцев из Украины с пятью детьми

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По словам главы семейства, некогда дружелюбные хозяева безо всякого предупреждения и объяснения причин вдруг разорвали с ним договор в рамках государственной программы переселения.

Офицер Великобритании Дадли Мальстер без предупреждения выгнал на улицу семью беженцев с Украины с пятью детьми и двумя пожилыми женщинами. Местная пресса сообщает: некогда добродушные и услужливые хозяева живут в соседнем доме с переселенцами, но пройти несколько шагов и объяснить свое решение они не захотели. Глава семейства Максим Хирик рассказал, что им просто пришло письмо от Совета графства Хэмпшир с просьбой освободить выделенный им в рамках государственной программы дом в городе Фэрхем.

Украинцы прибыли в Великобританию после двух месяцев жизни в Польше. Их встретили более чем радушно, супруга офицера Келли лично приехала в аэропорт и привезла оттуда в новый дом. Но по истечении нескольких недель Мальстер с женой молча разорвали контракт. С этого момента ни слова от некогда приветливых людей Хирик с родственниками не услышал.

«Они также отключили интернет, поэтому нам трудно писать по электронной почте и общаться. Я связался с пятью местными агентами по недвижимости, и когда я сказал им, что мы семья из девяти человек с Украины, они просто ответили „нет“ и повесили трубку», — рассказал беженец.

По данным газеты Daily Mail, 40-летний владелец дома Дадли Мальстер занимает пост старшего офицера Королевского флота на протяжении 20 лет, базируется в штаб-квартире ВМС в Портсмуте и прикомандирован к Морским силам высокой готовности Великобритании. Он служил в Афганистане и Бахрейне, участвовал в обеспечении зарубежных поездок королевской семьи и операциях по борьбе с наркотиками в Карибском море.

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