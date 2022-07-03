Перед смертью звала его: мать Гогена Солнцева умерла в страшных муках

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Знаменитый шоумен никогда не относился к матери с теплотой. Она же в нем души не чаяла, надеясь хоть перед кончиной наладить отношения.

Скончалась мама шоумена Гогена Солнцева. Перед смертью Людмила Кравцова провела больше месяца в больнице, осложнения после коронавируса оказались очень серьезными. Медики сделали все, чтобы сохранить ей жизнь, потребовалось даже ампутировать ногу. Однако все оказалось бессмысленно. Больше всего за ее состояние в последнее время переживала невестка — 67-летняя бизнес-леди Екатерина Терешкович.

«Это я сообщила Илюше (настоящее имя Гогена — Прим. ред.), что мамы больше нет, — Написала смс. Он тут же перезвонил и стал кричать: „Ты что, перепила, старая?“. Но услышал, что я трезва как стеклышко. Мне показалось, что он даже заплакал. Но я не поняла точно, потому что он быстро отключился. И больше с меня трубку не брал», — рассказала она.

В последние дни жизни свекрови Терешкович старалась максимально поддерживать ее. Жена шоумена до конца надеялась на лучшее и очень переживала за здоровье Людмилы. По ее словам, уход Кравцовой оказался очень тяжелым. Женщина не приходила в сознание и страдала от высокой температуры.

«Перед смертью пришла в себя и стала звать Гогена. „Илюша, Илюша, любимый мой мальчик“, — повторяла она, а потом сделала последний вздох и ушла», — приводит слова Екатерины PROZVEZD.

Жена скандального артиста также рассказала, что Гоген никогда не относился к матери с теплотой, в то время как Кравцова души не чаяла в знаменитом сыне. Бизнесвумен очень негодует поведением мужа, который спокойно отдыхал в Сочи прекрасно понимая, что родная мама умирает в московской больнице.

Instagram * / solntcev

Видимо, загробный мир не представляет чего-то страшного для Гогена Солнцева. Как писал 5-tv.ru, он даже подарил место на кладбище своей жене.

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