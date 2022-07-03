Жители Лисичанска благодарят российских воинов-освободителей: «Вы наши друзья!»

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru

Со слезами радости горожане передают привет своим близким из разных уголков Украины и Донбасса. Говорят, наконец-то их жизнь начала налаживаться.

Российские вооруженные силы (ВС РФ) и служащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) выбили остатки националистов из пригородов освобожденного Лисичанска. Жители населенного пункта семьями выходят на улицы с красными знаменами и благодарят военных за свое спасение, передают привет родственникам и друзьям из других регионов Украины и Донбасса.

Военнослужащих встречают с цветами, несмотря на окружающие разрушения местные жители празднуют. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат, побывавший в Лисичанске отмечает: повреждения свежие, будто бы националисты жгли и крушили город в отместку за прибывающий русский мир. Один из местных, пожилой мужчина, вручил журналисту осколок снаряда, прилетевший в роддом, попросил передать президенту Украины Владимиру Зеленскому с приветом из Лисичанска.

В социальных сетях и Telegram-каналах появляются все новые кадры из освобожденного города. По словам людей, согласившихся на небольшое интервью, представители ВСУ открыто называли себя карателями, сметали все на своем пути, уверенные в безнаказанности. Наперебой они благодарят ВС РФ и ополченцев ЛНР, надеются, что и другие земли вскоре будут зачищены от националистов.

Фото, видео: Telegram / NE. САХАР

«Спасибо большое, что приехали и хоть поесть нам дали»;

«Они сказали — мы каратели, мы не защитники. В детском саду переночевали, подпалили и ушли. Сказали мы будем разбивать, и нам за это ничего не будет»;

«Мы живы, здоровы, слава богу наши зашли. Дай бог, чтоб так дальше и было, все начинает налаживаться. Спасибо»;

«Вы освободители наши, вы наши друзья, дети наши!» — говорили лисичанцы, отвечая на вопрос, считают ли они россиян оккупантами.

Лисичанск взяли буквально за неделю. Самые жаркие бои прошли перед границами города. Его освобождения ждала вся ЛНР, это был последний населенный пункт на пути к полному очищению от нацгруппировок.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля. После возобновления огня ВСУ по границам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) главы атакованных территорий попросили помощи, и Москва присоединилась к ополчению. Киев проигнорировал все призывы к мирному урегулированию вооруженного конфликта. Ранее 5-tv.ru публиковал рассказы вызволенных из украинского плена солдат о пытках ВСУ.