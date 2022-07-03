В сыновья годится: Анастасия Волочкова похвалилась новым молодым ухажером

Фото, видео: Instagram* / volochkova_art

Аудитория балерины с особым вниманием следит за романтическими приключениями звезды балета.

Российская балерина Анастасия Волочкова засветила молодого юношу в микроблоге. Внимательные поклонники сразу начали строить теории, что именно он может оказаться новым избранником звезды балета.

Лицо мужчины можно разглядеть в одном из опубликованных артисткой видео, где тот водит автомобиль. В нем Анастасия показывает шикарное кольцо, а вероятный избранник романтично прикасается к пальцам танцовщицы, не отвлекаясь от дороги. При этом камень украшения в форме сердца, что еще раз намекает на связь между ними.

Сама Волочкова мало рассказала о молодом человеке на видео. Однако сообщила, что отправляется с ним в Истру на свой творческий вечер.

Аудитория балерины с особым вниманием следит за романтическими изменениями звезды балета. В этой сфере у Анастасии часто появляются поводы для обсуждений. Длинноногая блондинка имеет большую популярность среди мужского пола, поэтому артистку часто замечают с новыми ухажерами, а некоторые из них даже не говорят по-русски. Несмотря на множество кавалеров, звезда так и не вышла замуж. Хотя, как писал 5-tv.ru, Анастасия Волочкова планирует найти мужа.

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