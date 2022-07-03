Очередь на получение гражданства РФ в Мелитополе растянулась на 1,5 месяца

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Предварительная запись на оформление документов превысила десять тысяч человек.

На полтора месяца вперед растянулась очередь в пункты подачи документов на получение российских паспортов в Мелитополе. Желающих оформить гражданство очень много, предварительная запись на сегодня уже превысила десять тысяч человек. Об этом рассказала глава городской военно-гражданской администрации Галина Данильченко.

В Мелитополе на данный момент открыты два пункта, штат был расширен до нескольких десятков сотрудников, чтобы они успевали обрабатывать как можно больше заявлений. Помимо специалистов в подразделениях есть консультанты — они помогают с переводом документов с украинского на русский язык. Пункты работают ежедневно, после подачи пакета для оформления гражданства мелитопольцы получают уведомление о готовности.

«Предварительная запись превысила уже десять тысяч человек — на полтора месяца вперед. Прорабатываем вопрос открытия дополнительных пунктов паспортизации, чтобы ускорить процесс между подачей документов, их обработкой и выдачей паспортов», — цитирует Данильченко ТАСС.

Первые паспорта РФ жители Мелитополя начали получать 11 июня. Для них, как и для населения Запорожской и Херсонской областей по указу президента России Владимира Путина была введена упрощенная процедура. В ходе спецоперации по защите Донбасса Москва взяла город под контроль в середине марта, не исключается, что весь регион рассмотрит возможность вхождения в состав РФ.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. После возобновления огня ВСУ по границам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) главы атакованных территорий попросили помощи, и Москва присоединилась к ополчению. Киев проигнорировал все призывы к мирному урегулированию вооруженного конфликта. Путин назвал целями ВС РФ денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту от «геноцида и издевательств» мирных жителей ЛДНР. Под гнетом преступного киевского режима, добавил президент, эти люди живут уже восемь лет.

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