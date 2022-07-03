В США назвали рубль самой сильной валютой в мире в 2022 году

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Устойчивость российской валюты говорит о защищенности страны от санкционных мер Запада, уверены финансовые эксперты.

Российский рубль показывает завидный рост и занимает серьезную позицию в списке самых лучших валют в мире на текущий год. Даже многочисленные санкции против России не снизили статус национальной валюты страны. Об этом заявили эксперты, опрошенные американским телеканалом.

«Рубль подскочил на 45 процентов по отношению к доллару с января», — говорится в публикации CBS.

Профессионалы удивлены, ведь обычно государства, против которых ввели ограничения США и Евросоюз, страдают от оттока капиталов и теряют инвесторов, а в связи с этим национальное платежное средство падает. Однако случай с РФ показал иное развитие событий, как отметил профессор Гарвардского университета Джеффри Франкель.

Москва сделала все необходимое для предотвращения вывода денег за границу. Вместе с внезапным увеличением стоимости топлива это стало поводом для роста и укрепления рубля. По мнению аналитиков, устойчивость российской валюты говорит о защищенности страны от так называемых карательных мер «коллективного Запада».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что укрепившийся рубль втрое снизил цены на топовые iPhone 13.