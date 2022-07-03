Вдова Юры Шатунова слегла на больничную койку после похорон артиста

Фото: Instagram* / yuriy_shatunov/

По словам продюсера Александра Герасимова, Светлана Шатунова оказалась в тяжелой ситуации после личной трагедии.

Вдова экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Светлана была госпитализирована из-за проблем с сердцем после смерти мужа. Об этом рассказал продюсер Александр Герасимов. По его словам женщина потеряла надежную опору после ухода артиста из жизни и оказалась в очень трудном положении, да еще и с двумя детьми. Исполнитель скоропостижно скончался от обширного инфаркта в возрасте 48 лет.

Шатунов, по словам Герасимова, не допускал публику в свою личную жизнь, берег супругу и наследников от сплетен, не пытался сделать из них звезд, не водил по ток-шоу. Делал все для комфортной и достойной жизни семьи, в том числе прекрасно обеспечивал. Артист до последних дней активно работал, не отказывался от концертов. Именно этот безостановочный труд мог стать причиной столь ранней кончины знаменитости, считает продюсер.

«Юра до самого последнего вздоха был востребован, очередь стояла из организаторов. Незадолго до смерти он отработал 18 больших концертов во Дворцах спорта. У любого человека из-за такой нагрузки сердце не выдержит! Это же безумие — так работать», — цитирует Герасимова портал PROZVEZD.

Собеседник издания подчеркнул: Шатунова не раз предупреждали об опасности его образа жизни, но безрезультатно. Он принимал все новые приглашения, на сцене отдавал себя зрителям без остатка. После каждого выступления, говорит продюсер, артист был «выжат, как мочалка». Дома, отметил он, исполнителя всегда ждали любящие супруга и дети. Смогут ли они пережить утрату? На этот вопрос Герасимов не может ответить уверенно.

«Мне очень жалко его жену и детей. У него была потрясающая семья, которую он оберегал и никогда в помойку под названием „шоу-бизнес“ не впихивал. У жены после известия о смерти Юры начались проблемы с сердцем, она даже в больницу была вынуждена лечь», — сказал шоумен.

Юра Шатунов умер 23 июня. Ему стало плохо во время отдыха с друзьями на даче в Подмосковье. После череды концертов и долгожданной победы в суде с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным он устроил себе выходной. Поздним вечером певец пожаловался на острую боль и спазм в груди, чтобы не терять времени, приятели сами отвезли его в ближайшую сельскую больницу. Оттуда бригада реанимации доставила артиста в Домодедово, но врачи не смогли его спасти.

Часть праха Шатунова была захоронена на Троекуровском кладбище. Вторая часть будет доставлена в Германию, где исполнитель жил с семьей, и развеяна над озером, в котором он любил ловить рыбу. Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущий Андрей Малахов с трудом сдержал слезы во время передачи в память о Юрии Шатунове.

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