«Жалко смотреть»: поклонники Бузовой заставляют ее рожать

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram * / buzova86

Показывать свои умения в соцсетях стало нормой для знаменитостей, однако не всегда поклонники довольны контентом от кумиров.

Телеведущая Ольга Бузова снова хвастается своими танцевальными навыками в микроблоге. Хореографические движения играют большую роль в ее карьере, ведь умение танцевать является хорошим плюсом для музыкальных исполнителей. Однако поклонники певицы не придерживаются того же мнения и потому раскритиковали звезду за несерьезность и бессмысленность контента в соцсетях.

«Кривляка Оля. Подташнивает»;

«Ужас, в кого ты превратилась. Была раньше нормальная деваха до развода, а сейчас жалко смотреть на это…»;

«Правильно, кофту надо расстегивать когда танцуешь и штаны стянуть — ***** показать»;

«Настало время стать хейтером и сказать, что достали постоянные тупые сториз, ни с чем не связанные, достала фальшивость, достала фотошопить все, что есть, достало, что поет через **** да и под фонограмму. Иногда возникают вопросы, да что в тебе такого? Да ты не какая, чем ты так нравишься? Ответ — ничем просто очередное *****!» — негодуют поклонники.

В том числе аудитория Бузовой серьезно беспокоится о ее личной жизни. Отсутствие молодого человека давно пугает поклонников, но в последнее время к этому страху добавились дополнительные опасения. Звезде «Дома-2» исполнилось уже 36 лет, а она так и не позаботилась о продолжении рода. Из-за этого подписчики обвинили Бузову в легкомысленности и инфантильности.

«Господи! Хватит попой вилять… Роди уже! Хотя бы для себя!»;

«Не тошнит вечно кайфовать для себя? Ради ребенка! Сделай хоть что-нибудь для страны»;

«Детей пора иметь, а то поздно будет», — предупредили внимательные подписчики.

Рождение ребенка действительно грандиозное событие в жизни каждой женщины. Безусловно, Ольга Бузова понимает это, однако пока не готова к таким переменам. Хотя, ранее певица раскрыла аудитории, от кого хотела бы иметь детей. Как писал 5-tv.ru, она собралась рожать от британского актера Джерарда Батлера.

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