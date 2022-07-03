Эксперт назвал финансово выгодные для отпуска месяцы 2023 года

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Юрист по трудовому праву Александр Южалин объяснил, как не потерять в деньгах, отправившись на отдых в неудачное время.

Август и октябрь станут самыми финансово выгодными месяцами для отпуска в 2023 году. Директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин порекомендовал запланировать отдых именно на это время. Он также назвал месяцы, когда лучше всего оставаться на рабочем месте, чтобы не потерять в деньгах при выплате отпускных. Зарплата в этом случае предпочтительнее.

По словам эксперта, расчет лучших и худших месяцев для отдыха производится по простому принципу — чем больше рабочих дней, тем выгоднее в этот период делать перерыв. Потому что оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня. По этой логике «побеждают» август и октябрь 2023-го с 23 и 22 трудовыми днями соответственно, а «проигрывают» апрель и май — в них по 20 рабочих смен.

«Кто уже сейчас планирует свой отпуск на 2023 год и хочет максимально выиграть при этом в деньгах, брать его лучше всего в августе и в октябре, чуть хуже — в июне, июле, декабре. К самым невыгодным, по моим подсчетам, относятся январь, февраль, апрель, май», — цитирует эксперта «РИА Новости».

Как сообщила на прошлой неделе пресс-служба Минтруда, новогодние праздники в 2023 году продлятся с 31 декабря по 8 января. Ведомство опубликовало новый производственный календарь, в котором выходные запланированы на февраль с 23 по 26 число, а также на 8 марта. В мае отдохнуть и отметить праздники можно будет с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая, в июне — с 10 по 12-е, а в ноябре с 4 по 6-е.

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