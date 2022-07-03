«Эфир из борделя»: Волочкову «унизили» за вульгарные позы и откровенный наряд

Аудитория Волочковой раскритиковали ее новое видео с телефоном за неестественность

Фото, видео: www.globallookpress.com / Павел Кашаев; Instagram* / volochkova_art

Знаменитость хотела показать подаренный мобильник, но ситуация приняла совершенно неожиданные обороты.

Российская балерина Анастасия Волочкова снова столкнулась с волной негатива в своем микроблоге. На этот раз поклонники осудили ее за снятое видео, где танцовщица распаковывает новый телефон. Им оказалась последняя модель айфона.

«У меня обновочка. Я умею радоваться любым деталям. И сюрпризам», — кратко подписала публикацию Анастасия.

Однако не всех подписчиков заинтересовал модный гаджет. Неестественная поза балерины, внешний вид, поведение и сам факт подобной съемки оказались жестко раскритикованы комментаторами. Даже телефон аудитория назвала старомодным, а некоторые поклонники и вовсе предположили, что подобный перфоманс стал некого рода антирекламой для американской компании.

«У меня давно такой телефон и что?»;

«Трэш полный. Ничего, что 14-й осенью выходит, а она радуется до сих пор 13-му»;

«Ну как же без нелепых, неестественных поз, неудачного ракурса, кружевных боди из прошлого века… Все в лучших традициях великой балерины. Снять хорошее рекламное видео, продумав текст, сюжет, не стоя на коленях, без демонстрации сомнительных прелестей — это же не „по -волочковски“ будет»;

«Вот так выглядит антиреклама», — негодовали комментаторы.

Однако балерина с гордостью заявила, что вовсе не рекламировала новый мобильник. Дорогой сотовый ей подарил близкий человек и отметила, что такой жест очень важен для нее.

Но негатив в сторону айфона был не единственной причиной осуждения подписчиков. Во время вещания танцовщица странно выставила ногу, будто нарочно демонстрируя оставшиеся навыки балета. Такое положение возмутило поклонников и те незамедлительно высказали это в комментариях.

«Опять нога пошла в сторону, никак вместе их не удержать»;

«Еще не распаковала, а ноги уже раздвинула… По волочковски…»;

«Настасья… Ну побереги пальцы ног, не тот возраст. Там уже на ногах геморрой вылез, который ты скотчем лейкопластырем прячешь. Тебе уже нужно обратиться в медицинскую клинику», — не выдержали пользователи сети.

Наряд звезды тоже безжалостно раскритикован аудиторией. Волочкова снимала видео в кружевном боди, через который просвечивалось нижнее белье. В подобном одеянии видна фигура балерины, на что пользователи сети обратили внимание. Подписчикам не понравилось, что Анастасия выглядит вульгарно и сомнительно.

«Молодец Настя, зачем утруждать себя, и одеваться. Можно и так — в трусах и лифчике. Прямой эфир из борделя как будто», — написал один из пользователей.

Это уже не первый раз, когда Волочкова подвергается осуждению поклонников. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подписчики Анастасии раскритиковали ее ноги на фото в социальных сетях.

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