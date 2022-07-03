Власти финской Южной Карелии хотят разместить базу НАТО на границе с Россией

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Мэр Лаппеенранта Киммо Ярву уже определил место, которое подойдет для этой цели.

Разместить базу НАТО в Южной Карелии предложили власти финского Лаппеенранта. Об этом пишет местная пресса со ссылкой на заявление мэра города Киммо Ярву.

По его словам, местом реализации идеи может стать аэропорт. Его вполне можно использовать, если того пожелают представители Североатлантического альянса, заявил Ярву. При этом давать комментарии о конкретных планах относительно войсковых частей и Сил обороны мэр пока не готов, так как «не является специалистом».

Глава Лаппеенранта подчеркнул, что вступление в НАТО подарит Южной Карелии надежду на лучшее будущее, создаст чувство безопасности и придаст уверенности финским бизнесменам. Его слова из интервью одной из газет публикует РИА Новости. Агентство напоминает, что состоящая из девяти общин Южная Карелия является областью Финляндии и при этом граничит с Россией.

«Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят», — сказал мэр.

Как известно, в свете российской спецоперации на Украине Финляндия и Швеция высказали желание присоединиться к Альянсу и направили соответствующее прошение согласно протоколу. Вскоре Турция заявила о своем отказе принять две страны в НАТО, так как финны не разделяют принципиально важные позиции страны, в том числе озабоченность относительно противостояния курдов.

Но желание попасть в Альянс оказалось сильнее, и Хельсинки с Анкарой подписали меморандум в сфере безопасности и разрешили все спорные вопросы. Протест Турции был снят.

Кремль в свою очередь не сомневается, что подбираясь к российским границам НАТО готовится к конфронтации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупреждал европейских коллег, что Москва будет вынуждена ответить, если они разместят военные базы близ ее границ. В частности он упоминал вероятность появления военной инфраструктуры Альянса в Швеции и Финляндии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как НАТО раскололся на три лагеря из-за России.