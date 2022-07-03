Лукашенко: следующая схватка за передел мира будет в Центральной Азии

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Президент Белоруссии заявил, что уже появились соответствующие «симптомы».

Следующая схватка в борьбе за передел мира произойдет в Центральной Азии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня Независимости республики. Все предпосылки тому для политика очевидны уже сегодня. По его словам, США продолжают свой курс на однополярный мир, в котором намерены доминировать, поэтому каждого, кто «поднимает голову», американцы начинают «бомбить».

Тем не менее, полагает Лукашенко, в мире все же зарождаются межгосударственные отношения нового типа, набирает силу принцип многополярности. Сегодня, подчеркнул белорусский лидер, ведется борьба не только за европейскую часть постсоветского пространства, но и за бывшие советские республики в Центральной Азии.

«Центральная Азия оказалась, как и мы, между двух огней: с одной — европейцы и американцы, с другой — Китай, который сильно помогает Центральной Азии выстоять. Эта схватка будет в Центральной Азии в ближайшее время, симптомы этому уже появились, мир будут делить», — цитирует Лукашенко БелТА.

Президент Белоруссии напомнил о январских протестах в Казахстане, которые полностью соответствуют его теории об иностранном вмешательстве. После этих беспорядков он предупреждал о вероятности повторения ситуации в Узбекистане. По мнению Лукашенко, это государство уже «начали качать», причем делают это заинтересованные лица с Запада.

Ранее, писал 5-tv.ru, Александр Лукашенко рассказал о белорусах из рядов ВСУ, погибших в ходе спецоперации РФ на Украине.