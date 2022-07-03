Актриса Дарья Мельникова призналась, что с рождением детей начала бояться смерти

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Чтобы побороть свой страх, актриса стала посещать хоспис.

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова поделилась, что после рождения детей боролась с непрекращающимся чувством тревоги и страха. Актриса больше всего на свете опасалась, что один из ее сыновей заболеет или погибнет.

«Мой самый большой страх был когда я родила детей — болезнь и смерть. Что может быть страшнее — в принципе, непонятно», — цитирует Мельникову издание StarHit.ru.

Чтобы справиться с тревожностью, актриса посетила хоспис для тяжелобольных детей. Там Дарья взглянула на свой страх под совершенно другим углом и приняла неизбежность бытия. Сейчас актриса является попечителем данного учреждения и регулярно участвует в мероприятиях хосписа: общается с детьми и персоналом, собирает средства, продвигает программы.

Как подчеркнула Дарья Мельникова, такие хосписы помогают улучшить условия ухода для неизлечимых детей. Сама актриса воспитывает двух сыновей — семилетнего Артура и четырехлетнего Марка. Оба мальчика появились в союзе с Артуром Смольяниновым. В прошлом году пара рассталась после восьми лет брака.

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