Актриса Дарья Мельникова призналась, что с рождением детей начала бояться смерти
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
Чтобы побороть свой страх, актриса стала посещать хоспис.
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова поделилась, что после рождения детей боролась с непрекращающимся чувством тревоги и страха. Актриса больше всего на свете опасалась, что один из ее сыновей заболеет или погибнет.
«Мой самый большой страх был когда я родила детей — болезнь и смерть. Что может быть страшнее — в принципе, непонятно», — цитирует Мельникову издание StarHit.ru.
Чтобы справиться с тревожностью, актриса посетила хоспис для тяжелобольных детей. Там Дарья взглянула на свой страх под совершенно другим углом и приняла неизбежность бытия. Сейчас актриса является попечителем данного учреждения и регулярно участвует в мероприятиях хосписа: общается с детьми и персоналом, собирает средства, продвигает программы.
Как подчеркнула Дарья Мельникова, такие хосписы помогают улучшить условия ухода для неизлечимых детей. Сама актриса воспитывает двух сыновей — семилетнего Артура и четырехлетнего Марка. Оба мальчика появились в союзе с Артуром Смольяниновым. В прошлом году пара рассталась после восьми лет брака.
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