Три человека погибли после обстрела Белгорода

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В результате серии ударов по черте российского города несколько жилых домов были разрушены полностью.

После вероятного обстрела Белгорода со стороны Украины, пострадали четверо человек. Также стало известно о трех погибших. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По пострадавшим: на данный момент четверо, два человека доставлены в больницу: мужчина и ребенок десяти лет. Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии. Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается. На данный момент есть информация о трех погибших», — написал он в Telegram-канале.

Всего, по сообщению властей, от осколков пострадало не менее 39 частных жилых домов, из них пять уничтожены полностью.

По предварительным данным, разрушения были вызваны упавшими обломками ракет ВСУ, сбитых российской системой ПВО. Официальной информации о причинах происшествия не поступало.