The Sunday Times: НАТО раскололось на три лагеря из-за России

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Альянс разделился на фракции «страусов», «ястребов» и «голубей».

НАТО лишился своего единства из-за специальной военной операции России по защите мирных граждан Донбасса. Об этом изданию The Sunday Times британский политолог Марк Галеотти.

По мнению эксперта, страны альянсы разделились на три фракции — «ястребы», «голуби» и «страусы». В первую группу входят государства, имеющие с Россией общую границы и желающие для нее «сокрушительного удара». Вторая группа состоит из стран, желающих восстановления всеобщего мира. Ну а «страусами» являются те державы, которые уделяют минимальное внимание происходящему и прячут головы в песок, подобно этим птицам.

«Часть проблемы заключается в том, что за общими заявлениями НАТО не является по-настоящему единым целым. Именно для того, чтобы не сделать это очевидным, он воздерживался от каких-либо четких заявлений о форме завершения специальной военной операции РФ», — отметил Марк Галеотти.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Глава страны отметил приоритетность защиты граждан от геноцида и денацификацию Украины.

Ранее 5-tv.ru приводил заявление замглавы МИД РФ Александра Грушко о начале гонки вооружений в НАТО.