Появились первые кадры момента вероятного обстрела Белгорода

Фото, видео: Bodo Marks / ТАСС; Telegram / belgorod01

Пожар произошел в черте города.

Появились первые кадры предполагаемого снаряда, запущенного в центр Белгорода. Видео появились в Telegram-канале города.

На одном из них местный житель смог заснять на камеру некий объект, который был сбит в небе. Спустя несколько секунд произошел взрыв, а жилой дом на улице Маяковского загорелся. В кадре можно отчетливо увидеть столб дыма, который поднялся после падения «объекта».

На другом видео батюшка из храма запечатлел масштабный пожар и дым, распространившийся на весь город.

Telegram / belgorod01

На данный момент проходит расследование. По предварительным данным, сработала система ПВО, а возгорание было вызвано упавшими обломками. Известно о как минимум трех погибших, еще четыре человека пострадали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ обстреляли из гранатомета грузовой поезд, перевозивший провизию из Крыма в освобожденную часть Запорожской области.