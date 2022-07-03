Битые стекла и напуганные жители: последствия инцидента в Белгороде

Фото, видео: 5-tv.ru

Люди выбежали на улицу: дома оставаться попросту страшно.

Первыми кадрами из Белгорода поделился стрингер «Известий». После канонады громких звуков в домах на нескольких улицах повыбивало стекла. Улицы буквально усеяны осколками.

Улица Маяковского частично оцеплена, на месте работают спасатели, скорая и полиция. Жители высыпали на улицы, пересидеть дома такое не получится.

«Я стояла на кухне. <…> Смотрю — один пролетел шар такой, второй. Себе говорю: „Вот идиоты, шашлыки жарят и пускают ракеты“. И третья летит и как бахнет! И я тогда закричала, и у меня повыскочило все», — посетовала старушка из дома поблизости от эпицентра ЧП.

По официальным данным, пострадали 39 частных жилых домов, пять из которых полностью уничтожены.

Погибли трое человек, еще четверо ранены, но число пострадавших может возрасти. Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры сбитого над центром Белгорода объекта.