Редкий кадр: Маргарита Симоньян показала подросших дочерей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Пока старшая дочь укладывала малютку-сестру, Симоньян поделилась с подписчиками ценным советом.

Журналистка Маргарита Симоньян в своем личном блоге поделилась редкими кадрами с дочерьми от режиссера Тиграна Кеосаяна. Мама опубликовала видео, на котором восьмилетняя дочь Марьяна укладывает спать трехлетнюю сестренку Маро. Пока младшенькая играла, старшая сестра читала ей вслух книжку.

Telegram / msimonyan

Маргарита Симоньян крайне редко делится подробностями семейной жизни, но похоже, в этот раз сделала исключение. К публикации журналистка прикрепила совет для матерей.

«Ценный совет, как укладывать спать младших детей: родить старших», — пошутила журналистка.

Подписчики восхитились трогательным постом и написали, как мило выглядит забота старшей сестры Марьяны о малышке Маро.

Не так давно Маргарита Симоньян похвасталась, что ее дети свободно говорят на нескольких языках: армянском, русском, английском, французском и китайском.

Всего у журналистки трое детей. Кроме дочерей Марьяны и Маро, Маргарита Симоньян воспитывает сына Баграта — он появился на свет через 11 месяцев после старшей дочери.

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