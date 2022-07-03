Редкий кадр: Маргарита Симоньян показала подросших дочерей
Журналистка Маргарита Симоньян опубликовала семейное видео с дочерьми
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
Пока старшая дочь укладывала малютку-сестру, Симоньян поделилась с подписчиками ценным советом.
Журналистка Маргарита Симоньян в своем личном блоге поделилась редкими кадрами с дочерьми от режиссера Тиграна Кеосаяна. Мама опубликовала видео, на котором восьмилетняя дочь Марьяна укладывает спать трехлетнюю сестренку Маро. Пока младшенькая играла, старшая сестра читала ей вслух книжку.
Маргарита Симоньян крайне редко делится подробностями семейной жизни, но похоже, в этот раз сделала исключение. К публикации журналистка прикрепила совет для матерей.
«Ценный совет, как укладывать спать младших детей: родить старших», — пошутила журналистка.
Подписчики восхитились трогательным постом и написали, как мило выглядит забота старшей сестры Марьяны о малышке Маро.
Не так давно Маргарита Симоньян похвасталась, что ее дети свободно говорят на нескольких языках: армянском, русском, английском, французском и китайском.
Всего у журналистки трое детей. Кроме дочерей Марьяны и Маро, Маргарита Симоньян воспитывает сына Баграта — он появился на свет через 11 месяцев после старшей дочери.
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