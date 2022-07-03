Жасмин призналась, что всегда мечтала стать молодой бабушкой

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Певица активно обсуждает со старшим наследником кандидаток в невестки.

Артистка Жасмин призналась, что всегда мечта рано выйти замуж и стать молодой бабушкой. Как считает певица, рождение и воспитание детей — это путь, который должна пройти каждая женщина.

«Я всю жизнь мечтала выйти рано замуж, родить рано детей, стать молодой мамой и стать, соответственно, молодой бабушкой. В этом есть цель женщины. Для меня счастье быть бабушкой и я никогда в жизни не скажу своим внукам — называйте меня по-другому. В чем тогда смысл этой жизни? Это тот путь, который каждая женщина проходит», — поделилась Жасмин с изданием WomanHit.ru.

По словам певицы, они со старшим сыном Михаилом (молодому человеку 25 лет) часто общаются на тему женитьбы и будущих наследников. Однако Жасмин хочет даже в роли бабушки посвящать время в первую очередь себе и своему творчеству, а детишек согласна «баловать» и «уделять немножко времени».

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