«Будет развлекать зэков»: Данко рассказал, что ждет Максима Галкина в России

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Артист уверен, что за предательство страны Максим Галкин заслужил «лесоповал» и «телогреечку».

Певец Данко (Александр Фадеев) заявил, что сбежавший в Израиль Максим Галкин заслуживает тюремный срок за предательство и обливание грязью страны, которая много лет обеспечивала ему простор для творчества и приличный заработок.

«Тюрьма его ожидает, потому что на него в общем, завели дело, по которому дадут лет 15. Поэтому будущее у этого артиста такое: телогреечка, лесоповал. А на зоне Максим будет развлекать зэков. Ну так юморист удрал и там наговорил себе на срок», — прямолинейно высказался Данко в интервью Teleprogramma.pro.

Кроме того, певец считает, что своими действиями Галкин погубил творческую деятельность своей супруги Аллы Пугачевой и «подставил» ее, убежав в Израиль.

«После того, как Галкин связался с Примадонной, все ее творчество закончилось, ни одной нормальной песни у человека нет. Она как артист просто умерла, я не знаю, что он с ней сделал. Вот и сейчас, как мне кажется, Алла Борисовна вообще в таком легком недоумении. Просто он ее экспроприировал, монополизировал и продолжает удерживать», — заявил Данко.

Как известно, Максим Галкин уже несколько месяцев проживает в Израиле вместе со своей женой Аллой Пугачевой и детьми. Артист открыто осудил проводимую Россией спецоперацию на Украине, за что и столкнулся с волной хейта со стороны поклонников, коллег и даже друзей.

В Израиле Максим Галкин провел несколько концертов, где со сцены обвинял Россию в военных преступлениях. Позже шоумен пожаловался на травлю в социальных сетях. Положение Галкина незавидное: если его супругу Аллу Пугачеву готовы “понять и простить”, то Максиму советуют оставаться за пределами России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отозвался о покинувших Россию звездах Андрей Соколов и отметил, что «предатели никому не нужны».