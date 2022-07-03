ВСУ ударили по Белгороду: сгорел жилой дом

В результате атаки ВСУ по Белгороду загорелся жилой дом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serge Fedoseev; Telegram / belgorod01

В результате пожара пострадали трое человек.

В Белгороде произошел пожар после удара ВСУ по черте города. Как сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, загорелось здание по адресу: улица Маяковского, 23.

На месте работают оперативные службы.

«Есть трое пострадавших. Их уже доставили в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сообщил Гладков.

Выясняются причины произошедшего. По предварительным данным, сработала система ПВО, а пожар вызван упавшими обломками. Власти выехали на место инцидента.

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