Зажигая сердца: «Игора драйв» и «Ленинград Центр» открыли новый сезон автотеатра «Драйв шоу»

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Все, кто побывал на премьере уличного спектакля, остались в полном восторге. Организаторы обещают: их шоу запомнят надолго!

Самый современный российский автодром «Игора Драйв» в Ленинградской области открыл новый сезон — театральный! Уникальный формат автошоу уже полюбился зрителям. Накануне здесь прошла премьера нового шоу режиссера Феликса Михайлова «Семеро смелых». За событиями наблюдал обозреватель Максим Облендер.

Вот так встречают зрители артистов «Драйв шоу» — один сигнал клаксона заменяет аплодисменты сразу всех пассажиров автомобиля.

«Когда ехал вроде бы в театр, а попал на вечеринку, которую устроили свои ребята, настраиваемся на их волну — так будет лучше слышно. И вот, они перед нами — семь историй, разных, но все о самом светлом и прекрасном чувстве — о любви», — заметил Облендер.

Работяги и студенты, авантюристы и искатели приключений, но как в песне: каждый хочет любить.

«Встречаются раз в год, но не в бане, встречаются на треке, все гонщики, все любят скорость, а после идут в бар, и там сплетничают о своих любовных похождениях», — рассказал артист Антон Лаврентьев.

Настоящее буйство номеров, где сочетаются акробатика и гимнастика, танцы, вокал и, конечно, рев моторов — самых разных. Вот мчит по парковке Lada-седан — «баклажан». Вот героя забирают в полицию, а вот настоящий бар на колесах, где отмечают день рождения. И все это постоянно перемещается, преображается, громыхает, бабахает и кувыркается.

«Огромная смесь жанров, начиная от цирковых номеров и заканчивая вокальными, один из самых ярких номеров, который делал я, — номер „Фланелевое счастье“. Это номер с кукольным реквизитом, где главный герой, один из героев встречается с женщиной и в трех минутах мы показываем всю его жизнь», — поделился вокалист и хореограф Олег Хмелев.

Третий сезон первого в России автотеатра. В 2020-м «Драйв шоу» появилось впервые. Тогда — эксперимент, когда из-за коронавируса нельзя было никуда пойти, а тут каждая компания была самоизолирована в автомобилях — прошел на ура. Сегодня — это уже знакомый тандем «Ленинград Центра» и автодрома «Игора Драйв». Пока на сцене гремит музыка, на трассах с ревом проносятся спорткары. Идеи художественного руководителя и постановщика шоу «Семеро смелых», режиссера с мировым именем Феликса Михайлова плюс уникальные возможности комплекса «Игора Драйв», игра актеров, прохладительные напитки, киловатты звука, света и огромные экраны — можно продолжать и продолжать.

«Всегда интересно посмотреть все что внутри, как раз для этого у нас есть в этот раз огромные экраны по бокам, потому что парковочная площадка здесь огромная. Мы стараемся, чтобы каждый человек, кто приехал на наше шоу, увидел все что происходит внутри, снаружи, сбоку, в рядах», — поделилась артистка «Ленинград Центра» Виктория Чапайкина.

По-настоящему летний июльский вечер, когда яхта влюбленных отправилась в закат, когда сцена превращалась то в пляж, то в раскаленный докрасна танцпол. И эмоция одна на всех была одна — «жара»!

«Первый раз на „Драйв шоу“, впечатления переполняют, это абсолютно уникальное на мой взгляд соединения сценического жанра и подобного рода формата мы еще не видели», — заявил один из зрителей.

«Это лучшее шоу, на котором я была, и это не просто слова. Ребята все молодцы! Отличное шоу, отличная премьера! Спасибо всем!» — поддержала предыдущего оратора еще одна зрительница.

Они все этим вечером, несмотря на неудачи, приключения и утреннюю головную боль, нашли свою настоящую любовь. А все, кто на парковке «Драйв шоу» следил за происходящим на сцене получили тот самый заряд драйва и положительных эмоций если не до конца лета, то на эту ночь точно!