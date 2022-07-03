Наследие Шатунова: кому достанутся «Белые розы» и миллионы

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; 5-tv.ru

На песни кумира миллионов претендуют не ради справедливости, а ради наживы.

Шатунов скончался скоропостижно, он не оставил завещания и сейчас разворачивается настоящая борьба за его наследство и наследие — а это права на десятки песен. Для миллионов поклонников — они часть культурного кода, то, что останется в каждом из нас, а значит — на этом можно будет заработать.

Корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин узнал, что песни Юрия Шатунова могут перестать быть частью российской культуры и права на них могут «уйти» на Запад.

Тысячи людей из разных уголков страны, выстроившись в огромную очередь, ждали момента, чтобы попрощаться с Юрием Шатуновым. Их не пугали жара и палящее солнце, каждый был готов ждать сколько бы не потребовалось.

Поклонники сутками плакали у фотографии Шатунова. Даже на девятый день желающих попрощаться здесь меньше не стало.

«Юра, мы тебя любим, для нас ты народный», — рассказали пришедшие проститься с кумиром девушки.

В память о певце люди пишут стихи, собираются на площадях и поют его песни.

В Москве группа фанатов даже подала петицию о создании сквера памяти Юры Шатунова. Здесь же, на стене вентиляционного киоска уже появился граффити-портрет кумира миллионов.

Пока — без преувеличения — вся страна горевала об уходе великого артиста, а поклонники разными способами пытались увековечить память о нем, нашлись люди, которые решили на этом заработать. Присвоив себе наследие Юры Шатунова в виде песен, которые он после себя оставил.

К примеру, один из самых близких когда-то друзей Шатунова, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Он, кстати, так и не появился на прощании с Юрой, но продолжает бороться за права на песни легендарной группы. Об этом нам сообщил директор умершего певца — Аркадий Кудряшов. Он считает, что Разин ни перед чем не остановится ради собственной наживы.

«Все принадлежит семье Шатуновых. Принадлежит, принадлежало и будет принадлежать. И авторские, и все — наследие великого человека», — твердо заявил директор и продюсер Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов.

Да, пока все принадлежит семье Шатунова. Но этого пришлось добиваться в суде последние три года. Музыкант судился с Андреем Разиным за права на песни группы «Ласковый май» и победил.

«Теперь у меня есть абсолютно полный пакет документов, где я являюсь правообладателем. Все что он пытается сделать, я это называю «судороги предсмертные», — рассказал в последнем интервью сам Шатунов.

Права на творчество группы Шатунову передал автор композиций — Сергей Кузнецов, еще в 2019 году. Но Разин, в свою очередь, заявляет то же самое. Только с его слов, Кузнецов передал ему эти права еще в далеком 1992-м. И у него есть подтверждающие документы.

«Большое количество нестыковок, потому что доверенность дает один человек. Договор пописывает другой человек. Приложение — третий человек», — пояснила адвокат Асель Мухтарова-Казарновская.

Оригинал этих документов, говорит Разин, у него украли. Сохранились только копии, правда почерковедческая экспертиза показала, что подпись Кузнецова на обоих экземплярах идентичная, и это вызвало подозрение у экспертов. Говорят — один и тот же человек не может абсолютно одинаково расписаться дважды. Разин все равно не согласен с решением суда, о чем громко заявляет в своих социальных сетях.

«Все решения судов, которые выносятся в настоящее время и покушаются на интеллектуальную собственность, будут рассматриваться как преступления против настоящий правообладателей этих прав. Единственные, кто имеет право исполнения песен группы ласковый май это я и Андрей Гуров», — писал Разин.

Гуров — участник одного из составов группы «Ласковый май». Он до сих пор выступает, но уже сольно и в основном со своим репертуаром. Но признается, что люди идут послушать именно те, старые хиты «Ласкового мая».

«Я думаю, что для каждого участника „Ласкового мая“ эти песни во время выступления на концерте должны быть разрешены», — заметил экс-солист группы Андрей Гуров.

В этом тоже есть своя правда. Хоть «Ласковый май» и ассоциируется сейчас, в основном с Шатуновым, но все же огромную работу тогда делал каждый участник группы. Правда, почему-то не все из них сейчас оглядываются назад. Сергей Серков тоже дает сольные концерты и легко обходится без тех самых хитов.

«Ну просто я считаю, что это просто не то, что даже глупо, а ну нереально претендовать на эти песни, какой бы солист какой там не был, с Юркой, естественно, сравниться никто не сможет уже никогда», — высказался экс-солист группы Сергей Серков.

Очевидно, что все, кто бьется за права на песни «Ласкового мая», делают это из-за денег. Ведь только один Youtube-канал Юры Шатунова, в год приносит доход в 2,5 миллиона долларов. Им, кстати, сейчас заведует Аркадий Кудряшов. Уверяет, все миллионы до цента отдает семье. Но жена и дети пока молчат. А если учесть еще те деньги, которые приносят песни за скачивание и прослушивание на других площадках, то сумма вырастает в два, а то и в три раза.

«Это приносит достаточно приличные деньги. При многомиллионных просмотрах это приносит очень неплохие деньги», — заметил музыкальный продюсер Игорь Евзрезов.

Получается, этот спор будет длится еще долго. Но пока законными наследниками всего, что оставил после себя Юра, являются его жена и дети. Которым сейчас точно не до этих интриг и скандалов.